旅行生活藝術家施振宗所主持的閒居畫會，15位師生，6月1日起將在萬和宮麻芛文化館創意藝廊舉行「閒居畫會師生聯展」作品內容結合旅遊、攝影與繪畫，展現出每人的作品風格，且不乏禪趣，萬和宮董事長蕭清杰歡迎民眾到場參觀。

「旅行生活家」藝術家施振宗，擅長油畫、攝影，長年受邀各藝文中心及各縣市政府文化局展出，他的學生多數沒接受過美術科班的訓練，多年來憑藉著對藝術的熱情，投入施振宗的門下學習，風格各有所長，施大師也鼓勵學生將旅遊及生活所見，透過攝影美學與繪畫，將內心世界的感受自由發揮。

而施振宗本人，以禪趣入境的微觀思維探討並創作，看似視覺的寫實，卻更著重於心境的創造；在不起眼的基調中凝聚視點，讓主題物超越本身所賦予意義，潛藏著對現世的憂慮、對自我的反思、對生命的體悟、對記憶的窺探、對壓抑的抒發、對私密幻境的遙想。

此次展出的60幅作品中，有些學員偏好鄉土的田園景色；也有喜歡旅遊，透過畫作勾起甜美回憶；還有喜歡畫花，盛開的美麗花朵，令人心曠神怡；以及著重意境與內涵，不華麗的作品。麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與十五日，上午八點半至十二點，下午一點半至五點。

(中時 )