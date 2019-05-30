行政院長蘇貞昌今天主持上任後首次「推動經濟發展專案會議」，經濟部在會中表示，今年在林口電廠新3號機、大林電廠新2號機與通霄電廠新2號機陸續併聯完工商轉下，預計將可達備用容量率15％、備轉容量率10％目標，經濟部對於今、明年穩定供電有信心。另外，土地方面目前也有548公頃公有產業土地，可立即提供廠商使用。

蘇揆在會中聽取經濟部與科技部的「產業穩定供電策略推動進度與成果」、「解決產業缺地策略推動進度與成果」報告後強調，用電為民生與產業發展不可或缺的資源，政府在確保供電穩定上，做了非常多的努力，目前電力供應已趨於穩定，為讓工商界及國人瞭解國內供電情形，請經濟部積極向社會各界說明與溝通，用具體數據或易懂的圖示展現說服力。

經濟部表示，為因應台商回流的用電需求，已督導台電公司持續針對大型投資的用電申請案，提供單一申辦服務窗口，以便利業者完成相關申請作業。同時，也迅速完成供電工程，以利業者及早開工生產。經濟部並以某公司申請用電為例，該用戶提出用電申請後，33天即完成檢驗供電，比預期規劃提前3個月供電，顯示政府積極協助企業解決用電需求的決心。

經濟部指出，政府在維持供電穩定所做的努力已展現實績，以最低備轉容量率為例，從2016年5月1.64％，迄2019年4月，已大幅提高至6.02％；備轉容量率6％以上的天數也從2016年的285天提高到2018年336天。此外，2018年在大潭、通霄及大林電廠等機組完工商轉下，供電情勢已大幅改善。

經濟部進一步表示，今年在林口電廠新3號機、大林電廠新2號機與通霄電廠新2號機陸續併聯完工商轉下，預計將可達備用容量率15％、備轉容量率10％目標，供電能力大於用電需求，經濟部對於今、明年穩定供電有信心。

此外，在提供產業發展所需土地方面，經濟部積極落實「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」及「產業用地開發更新」3大策略，目前已有548公頃公有產業土地，可立即提供廠商使用，並持續與台糖公司研議，採只租不售方式提供產業用地，滿足廠商設廠需求。科技部則透過新增產業用地、提升既有土地使用效率、活化廠房承接利用等，積極滿足產業用地需求，有助吸引台商回流投資。

經濟部表示，在各部會與地方政府的努力下，目前公有土地已出租售173公頃，提供143家廠商設廠，閒置土地公告214公頃，規劃建廠或施工已達111公頃。為因應產業發展需求，經濟部、科技部、交通部、財政部及各地方政府等，將持續協助盤點土地供需，並積極開發、活化與擴建產業用地。

蘇揆肯定經濟部及科技部在協助台商回台投資所作努力，並要求強化對外宣導、溝通，讓各界了解政府政策的美意；同時並請經濟部及科技部加速產業園區、科學園區的開發進度，以及加強與地方政府溝通及合作，以確保各項開發進度如期完成。蘇院長表示，各項園區的開發雖有時效但仍應符合各項環評程序，請環保署積極協助。

蘇揆強調，為穩定經濟成長動能，加強執行優化投資環境的各項政策為當務之急，召開專案會議目的不只是追蹤各政策執行成效，也要務實面對問題，提出解決方法，加快各項工作的推動。

(中時 )