新北市第8屆婦女大學春季班平溪分校30日舉辦在地青草藥研究班成果展。（平溪區公所提供）

學員完成的青草藥佳餚。（平溪區公所提供）

新北市第8屆婦女大學春季班平溪分校30日舉辦在地青草藥研究班成果展，平溪區於今年3月首次開辦婦女大學，開創女性培力，課程研究的是在地青草藥，由謝福松老師精闢講解各種青草藥性，學員上課時也認真的發問及筆記要點。平溪區長陳聖聰說，期許支持婦大課程的菁桐在地店家，發揮並推展養生餐飲。

平溪區公所表示，在地青草藥研究班依循《黃帝內經》中提出「上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病」，即醫術最高明的醫生，並不是擅長治病的人，而是能夠預防疾病的人，春季班3至5月學習預防感冒的青草藥，包含魚腥草、馬藍、桑葉、薑、左手香等十種草藥。

一大早大家就用所學的草藥作成藥包，10點半各小組開始準備料理，在中午時分終於完成料理，總計完成了18道青草藥佳餚，老師們在品嚐美食更是感動的說：「這比我在任何一個社大上的班還要優秀，學員充份的運用所學，完成了美味健康的料理。」

陳聖聰也到菁桐社區關心平溪分校的學員們，且頒發研習證書給學員，並一起合照，勉勵學員，也親自與學員一同製作藥包，品嘗魚腥草粿，以實際行動支持在地青草養生產業的推廣。

陳聖聰表示，期許支持婦大課程的菁桐在地店家好好發揮養生餐飲，對於未來養生料理及青藥產業在平溪推展，一定有無限發展可能，希望成為翻轉平溪的一大潛力。

(中時 )