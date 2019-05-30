李太太疑似長期服用地下電台中草藥罹患伺犯性膀胱癌，幸經化療合併免疫治療再進行腫瘤切除保留了膀胱。（馮惠宜攝）

70歲的糖尿病友李太太疑似誤信地下電台秘方長期服用藥粉保養，未料去年6月出現血尿就醫診斷罹患第三期的膀胱癌，醫師建議切除膀胱，憂心掛尿袋過完餘生，李太太轉而到台中榮總接受化療加免疫治療，先將腫瘤縮小，再進行局部膀胱切除，成功保留膀胱排尿功能，李太太說，幸好膀胱還留著，可以如正常人一樣排尿。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元指出，膀胱癌位居台灣十大癌症第9名，雖然絕大多數患者都是早期發現，但少數病患確診時腫瘤已侵犯到膀胱肌肉，必須接受膀胱全切除，唯術後需掛尿袋排尿還要定期換尿袋，台中榮總藉由合併術前化學藥物及免疫藥物的治療，成功為李太太保存正常膀胱，除了解決癌症的危機，也維護了她的生活品質。

裘坤元指出，長期吸菸、染髮以及服用中草藥，都可能造成膀胱上皮細胞癌發生，呼籲民眾遠離這些危險因子。

他也強調，目前透過免疫治療與化學治療合併使用可讓膀胱癌腫瘤萎縮，再進行根除治療，有很大機會保留膀胱，且今年四月起健保已有條件給付，對患者而言是一大福音。

(中時 )