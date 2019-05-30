曾是同業！許聖梅:難忘李佳芬俠女個性（影/中天新聞）

資深媒體人許聖梅回憶，她剛從媒體業起步時，就曾遇過當時在報社工作的李佳芬，也對她印象相當深刻。她說，李佳芬有俠女的個性，對不公平的事情，總會直言不諱，甚至還常常幫助人，也蠻幫她的。許聖梅說，她遇到李佳芬時，當時李已與韓國瑜結婚，而夫妻倆給人的感覺就是真誠。

許聖梅接受中天新聞訪問時表示，她覺得李佳芬從以前到現在都沒什麼變，為人很陽光，總是笑咪咪的樣子。許聖梅讚嘆李佳芬說，「她真的是有俠女的性格欸，她勇敢表達出不公平的事、也很義不容辭照顧別人」。許聖梅自己以前跑媒體時還是個菜鳥，當時跑教育線的李佳芬卻蠻幫她的，讓她十分感謝。

許聖梅說，李佳芬跟韓國瑜一樣都待人非常真誠，而她對李佳芬最深刻的印象，她就像是即使天塌下來了，也都難不倒她一樣。還有每次看到李佳芬嘴角都是上揚的，待人和善，以及對勞工議題尤其關注。

訪談一出，許多網友紛紛留言，「親切真誠善良是偽裝不出來的。從佳芬姊的言行舉止就可以看見到了」、「6/1我會去凱道為韓市長，盡一份棉薄之力吶喊聲，為你加油」、「許小姐：加油！」

(中時電子報)