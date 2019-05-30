國泰女籃走過半世紀，是台灣歷史悠久且戰機傲人的勁旅，今年成軍50周年，球隊用WSBL單季例行賽15勝加冠軍賽2連勝的17戰全勝佳績，達成跨社甲聯賽和WSBL共26連霸的紀錄，今天舉辦感恩慶功宴，國泰女籃向國泰金控、國泰人壽及「50年來參與光榮戰役之球員」表示謝意。

今天的慶功宴，共同打造國泰女籃王朝的巾幗英雄們齊聚一堂，包括國泰女籃創立初期的球員，馬樹秀、吳肇華、郭月娥等近50位代表性前輩，還有體育署主秘葉丁鵬、籃球協會理事長謝典霖，以及文化大學、淡水商工、永仁高中、石牌國中及七賢國中各校主管，國泰金控董事長蔡宏圖、國泰人壽董事長黃調貴、國泰人壽總經理劉上旗，讓這場感恩餐會蓬蓽生輝。

國泰女籃不能忘記的一號人物之一，就是大家暱稱「小洪老師」的洪玲瑤，求學時她曾在國泰女籃當了10年的球員，1991年被拔擢為球隊總教練，現在交棒給子弟兵督軍、改任領隊，代表致詞時，「小洪老師」感性表示：「謝謝蔡董事長、黃董事長這幾十年來對球隊的幫忙及支持，更感謝所有締造紀錄的退役、現役球員，以及全體熱愛籃球的人士，有你們的支持，我們會繼續邁向第2個50年！」

走過50年光陰，國泰女籃慶功宴現場，特別增設「歷史走廊、榮耀長城」，將球隊50年來重要的照片及獎盃一一陳列，讓球員們一同回顧球隊的精彩時光。

國泰女籃起源於純德女籃，1950年代由「台灣女籃教父」的洪金生教練，在純德女中成立女籃隊，並在學校旁蓋了一間「純德館」，當作球員住宿及訓練的基地但多年的運作，只仰賴洪金生的個人積蓄，相當不容易，1969年國泰人壽為了提倡體育，決定培植女籃，進而接觸了洪金生，雙方達成共識，國泰人壽承諾並建造了專屬的女籃體育館，資助球員的生活開銷，只要贏球獲得好成績，還會慰勞球員出國旅遊或移地訓練，在這樣的產學合作下，才催生出了國泰女籃在國內的輝煌霸業。

(中時電子報)