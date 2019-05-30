呂佳容外型條件佳。（人人娛樂提供）

王耀慶與呂佳容有感情戲。（人人娛樂提供）

呂佳容曾和不少台灣演員合作。（人人娛樂提供）

呂佳容外型亮麗。（人人娛樂提供）

由劉濤、呂佳容、馬天宇、王耀慶等主演的都市情感電視劇《親愛的婚姻》正播出，作為主角團中唯一一個不婚主義者，呂佳容飾演的果果一直將閨蜜的婚後生活奉為人生反面教材，最後卻終結在王耀慶飾演的精英男手裡，上演了一場御姐和精英的都市愛情故事。

片中兩人在郵輪上的吻戲，是網友最期待的片段。和王耀慶接吻的感覺？呂佳容直言「專業、熟練」。時隔8年再談吻戲，呂佳容不忘隔空感謝啓蒙老師明道：「他教得比較好，以至於我也很專業，拍吻戲都沒什麼心理變化。」

原來呂佳容9年前曾與明道合作宮廷大戲《美人心計》姊妹篇《美人天下》，其中有一場在冰天雪地的吻戲，同時也是呂佳容在螢幕上的初吻。當時這場螢幕初吻讓她十分緊張、羞澀，最終片段裡，兩人依舊把感覺詮釋得十分唯美。

與明道、陳偉霆、霍建華、鄭伊健、黃曉明、王耀慶等演員合作，呂佳容是娛樂圈中當之無愧的男神收割機。她拍過的影視劇幾乎每一部都有吻戲，被問到最享受和誰拍吻戲？她的回應很有意思：「吻戲一般都不會拍太多次，非常快，還沒感受到就結束了。」

呂佳容出道第一部戲與林心如搭檔，之後與劉愷威、陳喬恩、方中信、陳鍵鋒等實力派合作，呂佳容的演藝路走得順暢。談及從業多年的拍攝趣事，呂佳容提到最近熱播的電視劇《親愛的婚姻》，「最巧的就是，我們四個主演（劉濤、馬天宇、王耀慶）都是巨蟹座，溝通起來太舒服了」。

呂佳容透露，自己曾在劇組與馬天宇穿錯褲子，回酒店收到馬天宇微信才發現，事後在劇組被嘲笑了很久。此外，她與劉濤也經常在劇組就身材、運動等問題互損，相處起來非常隨性，拍攝經歷令她難忘。

呂佳容漸漸將工作重心轉向大銀幕，被問及最想與哪位藝人合作？呂佳容打趣說，合作過的演員都想再合作，因為都已成為朋友，不過在她心裡還是有兩個偶像一直是自己合作的目標，那就是李奧納多和史嘉蕾喬韓森。

(中時 )