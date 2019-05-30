高雄市長辦公室爆遭潛入引爆監控疑雲，韓國瑜盼檢方嚴格調查。風波未平，台北市長柯文哲今日即遭民進黨議員簡舒培在議會總質詢播放錄音檔突襲，指市府會議「喬蛋」，引來柯文哲震怒：「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽了」。簡舒培此舉證明了，錄音帶是民進黨在打擊政治對手的利器。

民進黨議員簡舒培今日先指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，再提出會議錄音檔佐證。柯文哲明白錄音檔政治殺傷力，當場要求，如果要放的話，就90分鐘直接放，不要一段一段放，「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平。」並怒斥「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽」、「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

而就在昨(29)日，高雄市長韓國瑜指出，訝異市府有些超乎正常民主社會規則的事情發生，包括前朝機要離職之後帶走公文；吳姓前員工5度潛入市長室。每隔一段時間就潛入，讓人聯想是不是換電池？韓國瑜質問「是不是被監控？一舉一動是不是在看不見的狀態下被掌握住？盼檢察官要嚴格調查。」

對韓國瑜監控質疑，民進黨議員、名嘴猛批把單純竊案放大解讀。不料，隔天在台北市議會總質詢，民進黨議員簡舒培就拿出錄音檔攻擊柯文哲，對錄音檔何處來？簡舒培一句話「是民眾寄給我的」，把責任推得一乾二淨。但民進黨會用、敢用錄音帶抹黑、攻擊政治對手，卻昭然若揭。

(中時電子報)