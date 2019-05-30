嘉義縣政府最近發公文給所屬機關員工及教職員，要求6月6日前，簽署「約法三章」惹議，翁章梁表示，已請人事機關改成通知方式。（張亦惠翻攝）

嘉義縣政府日前發文給所屬機關員工及教職員，要求在6月6日前簽下「約法三章」簽署書，內容除提及公務員堅持清廉、堅守工作本份外，還提到「堅信團結嘉義轉型一定會成功」引發爭議，嘉義縣長翁章梁30日在臨時會上解釋，是單純希望大家都知道，人事單位也已行文給各單位，不需簽署，只要傳閱讓大家了解就好。

嘉義縣議員何子凡昨日在臨時會質詢時指出，縣府這個舉動是「開世代的倒車」，前兩點堅持清廉不貪汙和堅守工作本分是公務員的法定義務，至於第三點「堅信團結嘉義轉型一定會成功」則是縣長的施政理念，有人認同有人不認同，公務員也有不表態的自由，公務員若不願簽署，是否就會被標籤化？

翁章梁解釋，這只是個簡單的想法，不知道會引起這麼大的爭論，翁說，日前人事單位請他去創新學院對新進員工勉勵講話，他一問之下發現大家不知道他就職時對公務員的「約法三章」，簽署的目的就是要讓大家知道，透過這個機會跟大家溝通他的想法。

翁章梁指出，他認為政府科層體制下，跨局處部會協調有很大的問題，因此要求大家要團結，不要凡事站在本位思考，是他對縣府公務員的要求。

何子凡認為，縣長出身學運世代，應該對民主的價值跟內涵及程序有更深的理解，雖出發點是好心，但在程序及細節上仍須更審慎思考。

翁章梁表示，日前看到議員臉書後，就立刻要求修正，目前人事處已行文給各單位，不需簽署，只要傳閱、了解內容就可以了。

(中時 )