台南市牙醫師公會與台南市政府關心台南市學童的口腔衛生保健，30日上午於新營區新民國小舉辦2019年台南市國小學童潔牙觀摩活動，期望藉由這項優良的活動推廣全台南市的國小強化口腔衛生保健，落實學童口腔照護，小朋友從小護好牙，終生受益良多。

潔牙觀摩內容有國小口腔衞教海報觀摩、學童的口腔衛生常識測驗、潔牙技巧及口腔衛生檢查3項。其中潔牙方式採用貝氏刷牙法並使用牙線，而在潔牙技巧之後，以牙菌斑指數來評量口腔衛生潔淨程度。

今年在市政府教育局與市議員的協助指導下，有35所國小、400多位師生及校護參與活動，也是今年度南台灣最盛大的潔牙觀摩。今年增加了乙組的競賽，讓偏鄉小校能夠減少參加學童數量的壓力。

本次活動的前2名甲組特優隊伍由新進國小丶東光國小獲得，乙組特優新生國小將獲得推薦代表台南市參加9月27日在桃園市舉辦的全國潔牙比賽。

台南市牙醫師公會理事長張焱焯醫師表示，國小是由乳牙換成恆牙齒列的重要階段，也是學習能力最強的時候，讓學童學會正確的口腔保健觀念及正確的潔牙方法是學童可以帶得走的能力。公會很多會員醫師都很樂意進入校園推動口腔衛教，希望能將口腔保健潔牙觀念推廣到所有學校。

(中時 )