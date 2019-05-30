兩人交情不錯。三立提供

Lulu黃路梓茵接下《我愛偶像LULU LAND》新節目，好友炎亞綸特地站台。他近來的體重從67瘦到64公斤，自嘲可能年紀到了，肌肉留不住，誇LULU是女版的自己，頭腦清晰邏輯清楚。

兩人在首集節目幫粉絲擔任婚禮歌手，炎亞綸沒有結婚慾望，笑說裸奔比結婚好。他說，光是寵物生病就要看醫生、餵吃藥忙進忙岀，萬一領養小孩，責任更重大，他覺得談談戀愛、開心就好。

Lulu表示，已經訪問過的外國藝人包括朴寶劍、南柱赫、登坂廣臣、Apink恩地等，訪到朴寶劍算完成人生清單，誇偶像皮膚很好、很親切，朴的經紀人還轉送朴寶劍親自寫的卡片，她當時扮成宋慧喬與朴寶劍靠在一起聽耳機。

Lulu自爆這段訪問的糗事，原來工作人員幫她別Mic，結果她的裙子被撩起來，這一幕完全呈現在朴寶劍眼前，當時他一臉害羞，連忙用手遮眼，Lulu笑說，「朴寶劍看到了台灣特產『蜜大腿』」，炎亞綸虧她根本是假公濟私。

(中時 )