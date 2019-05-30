透過照片可以看到，老闆娘的三明治用料豐盛許多，連重量也足足是其他三明治兩倍 (圖／翻攝自爆怨公社)

老闆娘表示，自己連最便宜的果醬吐司，也堅持不採用化工製成的 (圖／翻攝自爆怨公社)

網友看到照片也力挺老闆娘，直說「好想吃」、「奧客不識貨」 (圖／翻攝自爆怨公社)

一家早餐店老闆娘PO文抱怨，表示有顧客拿其他三明治到店找麻煩，嗆「你們店東西雖然好吃，但未免也太貴」，讓老闆娘氣炸，PO出自己家三明治與其他家的照片，要大家評理，網友看到照片後也驚訝不已，直呼賣35也太便宜。

老闆娘在臉書「爆怨公社」PO照抱怨，開頭先表示自己不是要打廣告，因此拜託知道他們店的網友不要說出來，接著說希望顧客不要光看價格就斷定一家店是不是黑店。

老闆娘說，平常時不時就有客人抱怨，但這次竟然有人拿別家店的三明治，跑來「教育」他們，稱讚別家店三明治好吃又便宜，對老闆娘說「你們店好吃歸好吃，但價格實在不OK」。

莫名其妙被上門洗臉的老闆娘相當不高興，將其他店與自己店的三明治照片放在一起比較，直說自己店的用料完全不一樣，更準備了100多種配菜，用來每天輪替，更表示連草莓果醬這樣簡單便宜的產品，自己也無法接受用化工製成的果醬，為什麼卻要接受這種妖魔鬼怪死奧客。

透過照片可以看到，老闆娘的三明治不但有兩片蛋與兩片火腿，肉鬆更是一看就知道，與其他店家等級完全不同，就連重量271公克，也遠遠比其他普通三明治的94公克，幾乎每樣產品都比其他店家重了100公克，料多到連袋子都鼓起來，彷彿快爆開。

網友看到也紛紛表示「這肉鬆一看就知道不簡單」、「火腿跟蛋都兩片，賣35我還嫌太便宜」、「奧客根本不識貨啊」、「貪小便宜的到處都有啦」、「吃那偷工減料的東西還吃得很開心」、「快點公布店家，我要用新台幣下架」。

(中時電子報)