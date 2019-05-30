大陸國務院國有資產監督管理委員會副主任翁傑明表示，陸美經貿摩擦升級對中央企業會帶來一定影響，但總體可控。中央企業經濟運行「穩」的基礎在鞏固，「進」的力量在增強。並批，美國打著「國家安全」的幌子，公然設置貿易壁壘，為一己之私損害全球經濟大局。

據澎湃新聞報導，針對美國政府對大陸國企市場主體地位和產業政策的質疑，翁傑明表示，大陸的中央企業和國有企業都是獨立的市場主體，按照市場化、法治化的原則自主經營、自負盈虧，平等地與不同所有制企業共同競爭，共同發展。

翁傑明表示，美國一直自詡自己是自由貿易的典範，是完全的市場經濟的國家，而他的做法卻是對國際規則合則用、不合則棄，打著「國家安全」的幌子，公然設置貿易壁壘，為一己之私損害全球經濟大局。陸美經貿摩擦，中央企業會受到一定的影響，但影響有限，總體可控。

翁傑明表示，中央企業運行「穩」的基礎在鞏固，「進」的力量在增強。1到4月中央企業完成固定資產投資5474億元，同比增長10.8％，增速同比提高9.2個百分點。充分表明中央企業對未來發展充滿信心，體現了可持續發展的特點。

翁傑明表示，當今世界經濟你中有我、我中有你，全球化進程不可逆轉。目前中央企業在185個國家和地區布局了項目，下一步中央企業還將在共建「一帶一路」、改革發展、貿易往來、建立長效機制等方面與各方深化合作。

(中時 )