陸劇 《青年康熙》將在台舉辦海選。弗利登傳媒提供

陸劇 《青年康熙》將在台舉辦海選。弗利登傳媒提供

1994年由大陸女導演林鴻執導的電視劇《康熙大帝》在大陸播出期間，在大陸創下驚人的21％收視率，更啓發無數製片商和導演此後在古裝戲如雨後春筍般此起彼伏，林鴻因此一炮而紅，被喻為大陸影視界創作題材的領軍人，亦被譽為大陸歷史正劇導演第一人，也是大陸影視界集導演、製片於一身的第一人。如今林鴻將籌拍最新作品《青年康熙》，並啟動全球選角，首站將從台灣開始。

世紀大戲《青年康熙》預計斥資16億，拍攝期間長達6年，將於2020年6月開拍，2019今年暑假正式培訓入選演員，寒假進入北京電影學院由指導教授第2次密集培訓。這次主要角色共180位，林鴻導演透露早在10年前就想拍攝全新版《青年康熙》，此次將以一個全新的時代角度切入，打造120 集《青年康熙》系列劇。除此之外，影片的演員將通過全球海選的方式產生，為觀眾打造耳目一新的視覺體驗。

大陸禁宮鬥劇，林鴻拍的全是正史，康熙皇帝是林鴻的最愛的歷史人物，「康熙的故事充滿了人生的玄機光環與光彩，是一部永遠讀不完說不完的歷史、政治、生活教科書。每一次讀都有不同的感悟，每一個角色都讓人刻骨銘心，所以想把他再次拍出來跟大家分享」。

林鴻導演表示，《青年康熙》是勵志典範，是全世界人心中的帝王，為了挑到最合適的演員，因此將拓寬選角管道，利用海選方式進行篩選。無論是職業演員或是一般素人，身處國內還是海外華人，只要符合角色都可參加並選用。

她尤其看好台灣年輕人，鼓勵有興趣的都可以一試，「希望通過這次的海選，能夠挖掘出在這個時代的新康熙人，能表現康熙文治武功的勢力，也展示中華文化的魅力。希望新作也是對年輕人的一次古典的傳統歷史文化的洗禮」。

此次海選的角色眾多，無論是12歲康熙、18至48歲康熙、 蘇麻拉姑、孝莊太后、索尼、蘇克薩哈、遏必隆、鰲拜、孫嬤嬤、曹寅、納蘭性 德、南懷仁(傳教士)、白晉、納蘭明珠、索額圖、25 個皇子(大阿哥、二阿哥等)35個格格、嬪妃67 個、赫捨里皇后、陳廷敬、張廷玉、太監總管、小太監等等，主要演員高達180位，各各個性鮮明，這也使得新劇《青年康熙》海選備受關注。

林鴻特別喜歡一段話：「夢想還是要有的，萬一實現了呢？」台灣海選委由青島書途文化發展公司承辦、弗利登傳媒執行。6月中旬於台北、台中、高雄進行初選，相關資訊可上活動網頁。

(中時 )