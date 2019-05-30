針對國民黨初選，資深媒體人李艷秋指出，韓國瑜、郭台銘仍維持最起碼的和諧，但他們的代言人卻越來越離譜。韓的代言人，是號稱最重要的幕僚及文膽孫大千，郭的代言人則是前高雄縣長楊秋興，她建議，韓、郭請先處理孫大千和楊秋興。有網友卻認為應先處理楊秋興。

李艷秋在臉書指出，最近孫大千為韓黑新聞不斷明示攻擊韓國瑜的有4個力量，除了一個是綠營以外，其他3個包括因誤會而決裂的朋友、非同根生的評論家、同根生的黨內同志，暗示韓國瑜其實大部分是被自己人黑了。雖然孫大千未點名，但她認為自己應該就是非同根生的評論家之一。最近甚至有人或明或暗散佈「有錢真好」，暗喻評論人拿了錢才反韓，這種作法，應不是韓國瑜所認同的，韓國瑜難道還要繼續讓孫大千待在他身邊？

李艷秋點出，楊秋興從韓營投向郭營，就是不爽韓國瑜，不同於孫大千的陰損，楊秋興是公開對韓國瑜開砲，這種火力沒燒向民進黨，反倒在黨內初選爆裂。楊秋興不是為郭董打仗，而是為自己出氣，不過如此的煙硝，其實傷不了韓國瑜，卻反倒會傷郭台銘。郭董已經給人霸氣強勢的形象，楊秋興的叫囂一度被質疑是郭的默許，郭則回說，「我有麼笨嗎？」郭董難道還要繼續讓楊秋興站在身邊嗎？

李艷秋強調，國民黨初選，會不會像民進黨般撕破臉？端看韓、郭如何處理孫大千和楊秋興兩人。

網友回應說：「李艷秋小姐，我覺得郭台銘更需要更快速處理楊秋興，楊秋興已對黨內同志韓國瑜實施人格毀滅，楊秋興的行為已影響高雄人對他的反感，郭台銘若不約束楊秋興的行為，我覺得郭台銘是請鬼拿藥單。為了中華民國2020年的生存保衛戰，我支持最能勝選的韓國瑜。」

也有人認為，「唉！不䁱得要説什麽，楊縣長的事應到此為止吧！天要下雨，娘要嫁人是勉強不來，鐘鼎山林各有一片天各安天命吧！楊縣長也找到宿主了，自己的選擇那就祝福他，也希望他好自為之，每個人都想覆蓋要冒出頭的竹筍，又怎知老天要如何安排世間道呢？孫大千先生陳述或許不圓滿，但看得出有些急躁，但不然怎麼辨呢？在大家圍剿下，沒人幫忙出頭説項，那不是變成只能挨打的份嗎？大家看了真的超不忍。」

(中時電子報)