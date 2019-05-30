20190530中天新聞 韓冰心疼老爸遭抹黑！ 韓國瑜:沒像以前開朗

美麗島電子報董事長吳子嘉今（30日）瞎爆高雄市長韓國瑜與新莊王小姐婚外情長達10多年，且育有1女，讓韓國瑜聲明怒告吳子嘉，連妻子李佳芬也決定對吳子嘉，以及引述報導的新聞台一併提告加重誹謗罪，一個都跑不掉。

而始終力挺韓國瑜代表國民黨出來參戰2020總統大選的名嘴陳揮文，今晚主持廣播節目《陳揮文時間》，節目還沒開始前，就被大批韓粉在聊天室留言狂問吳子嘉爆料事件，但陳揮文也回答地相當乾脆，直言：「我沒有要談吳子嘉那個，歹勢。」同時也呼籲其他網友別在節目中談到其他名嘴。

對於陳揮文這番反應，網友們也能夠體諒，紛紛留言「別問揮文同行的事啦難做人」、「好吳真的別談」。

其實早前陳揮文也曾被希望談談黃光芹事件，但他當時就坦言希望聽眾朋友別在他節目中評論其他評論員，這樣他很不好意思，「你去罵他我不制止你，變得好像我縱容，可是我比較不希望你在我節目去講人家怎樣怎樣，因為這樣我很難做人。」

(中時電子報)