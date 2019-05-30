91歲的韓大雄從宅老變成據點的開心果，天天參加活動越來越有活力。（葉書宏攝）

邱秀蘭是民權社區關懷據點的推手。（葉書宏攝）

新北市永和區民權社區發展協會含括民權、民治、智光及民族等4里，區內年滿65歲以上者有4千多人，因位處都會區，高樓林立、人口密集，其中軍公教退休者不少，但因子女或各自成家立業遠離，或各自忙著自己工作、照顧下一代，社區內出現許多獨居長輩愁困家裡。

協會理事長邱秀蘭將這些宅老一一召喚到社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部，利用動健康和老人共餐，讓宅老重現歡顏，邱秀蘭表示：「絕不讓孤苦伶仃的長輩窩在家裡終老！」

邱秀蘭生性活潑熱情，對社區據點經營充滿使命感，在她及志工的努力下，常到據點參加活動的長輩已超過400位，占全社區老人一成，這項成果讓民權成為新北市績優社區，也在2018年榮獲全國社區照顧關懷據點金點獎，許多社區甚至組團來觀摩取經。

今年77歲的蔡耀松，子女都已長大外移，他的老伴又在去年往生，臨走之際，交代他務必到社區參加活動，千萬別悶在家裡，蔡耀松聽老婆的話，天天到據點報到，跟著一起運動、共餐，一年下來，原來每天必服的高血壓藥，經醫師診治，逐漸減輕劑量。

91歲的王競英，原是護理人員退休，生活作息規律，飲食也極克制，但心臟毛病以前讓她有幾次暈眩的紀錄，醫師一再囑咐要裝支架，但她到了據點，天天運動，又擔任志工，每天忙著服務其他長輩，她說，現在不僅不用裝支架，還能一口氣爬到5樓。

被據點稱為「哆啦A夢」的韓大雄，今年91歲，是據點的開心果，但卻有一段歷史，原來他跟國軍來台，退役後自覺學識不足，因此又進淡江大學外文系攻讀，後來在許多外商藥廠工作，最後從財務長職位退休。

韓大雄育有3個女兒，2個嫁到美國，另一個在台灣結婚，後來也移居美國，大雄成了「台獨」，他外文流利，女兒接他去美國生活，他卻發現飲食文化、醫療等差異，住不了一個月又跑回台北，5年前從台北搬來民權社區居住，起初只能到公園、圖書館活動看書報，在據點志工的關懷和力勸下，逐漸成了常客，甚至成為大家的開心果。

邱秀蘭說，她據點經營的理念就是「服務感動、感動服務」，在她以身作則的帶領下，許多被服務者轉為志工，紛紛穿起「我愛據點」的粉紅背心服務他人，目前擔任志工的就有200多位，其中還有60位接受市府佈老志工的訓練，走出社區，服務其他社福中心派案的獨居長輩。

邱秀蘭為社區長輩舉辦千歲爺奶婚紗秀、勇闖墾丁夜店，甚至與地方電視台合作，請長輩擔任主播，並組成黑狗兄黑貓姐鼓動動青春隊，參加新北市鼓藝節，讓長輩越來越有自信、越有活力，她表示，無論據點或銀髮俱樂部都是她的家，她要讓每一位到這裡的長輩都能健康樂活、長長久久！

(中時 )