Longines Heritage Military復刻軍表在銀色蛋白石面盤上噴繪黑色漆點，模仿原版表氧化後的狀態，6萬9200元。（Longings提供）

Longines Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，8萬8500元。（Longings提供）

Longines Legend Diver復刻傳奇潛水腕表，7萬8200元。（Longings提供）

Longings Skin Diver復刻潛水腕表，8萬5100元。（Longings提供）

Longings Skin Diver復刻潛水腕表，8萬5100元。（Longings提供）

許多人喜歡收藏古董表，戴在手上自賞復古風味，或許沒想過因此無心插柳帶起一股風尚。Longings（浪琴表）新推的Heritage Military復刻軍表就是這樣的故事，表款原是為了英國皇家空軍特製，二戰一名通訊兵Stanley Turner戴著這款表飛行出勤，其侄子後來將表賣給一名英國部落客，這位有型的部落客戴著古董表看展，意外激發出浪琴的復刻計劃。

5度復刻的Legend Diver依舊玩得出新把戲，重新詮釋1960年水下探索與軍事潛水全盛時期的一款潛水錶，依舊配備了當時的雙向旋轉內側表圈設定功能，特別的是當時針與分針在黑色面盤上成一直線，形成海事標誌物魚叉造型。

另外一款復刻表是Skin Diver，保留了和原始表款相同的箱型鏡面與鐫刻在後底蓋的潛水員圖案，表帶上革新搭配黑色菱格紋橡膠表帶、米蘭式不鏽鋼鏈帶或棕色天然皮革表帶，3種設計兼顧優雅品味與運動型格的愛好者。

(中時 )