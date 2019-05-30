搶賺韓流財！旅行社推「一日遊」遭抹黑動員。(中天新聞提供)

高雄市長韓國瑜6/1凱道造勢，預估人潮可望上看10萬。有旅行社相中韓流商機，推出800元一日遊行程，內含車資便當以及保險，但原本單純做小生意，卻被有心人士抹黑是動員。旅行業社業者喊冤，行程收費800元，除了民眾方便划算，旅行社也有利潤可賺，何來動員之說。

中天新聞報導，這次凱道挺韓誓師大會，可能再現三山造勢盛況，旅行社相中韓流商機，自然配合此次活動規畫行程，不料卻被扣上動員罵名。旅行業者喊冤表示，是搭配活動 點小生意，業者出示凱道一日遊收款證明單寫得清清楚楚，費用800元含午晚餐便當和保險。遊覽車租金一天約1萬2千到1萬6千元計算，40人平均分攤約300到400元，收費扣掉車資，民眾搭得划算又能省事，旅行社也有得賺，何來動員之說。

旅行公會召集人李奇獄表示，這行程是有向民眾收費的，這跟動員沒有關仯。所謂的動員，應該是指候選人用遊覽車免費載支持者到活動現場。點開旅行社網頁，北高行程千元有找，相較之下搭客運往返車資就要破千元，當然划算。民眾也說，參加這個一日遊很划算，便宜很多，當然會考慮這個800元行程。

一位網友說得好，「活絡經濟，便當業者有生意，司機先生也有工作薪水。到休息站也可以刺激買氣，來到台北消費，吃吃喝喝逛夜市，促進台北的經濟，大家一起發財喔！」

其他網友對挺韓遭抹黑很厭煩，「台灣人做生意腦筋很靈活」、「旅行社小賺點錢也要黑，難道只准你們賺錢嗎」、「有繳錢的，哪叫動員。」、「連旅行社挺韓一日遊也要抹黑，真惡劣」、「拜託，誰動員還會叫參加的人自己出錢？！」、「只要是自己買單，管它是幾日遊，這埸挺韓造勢又不是韓市長辦的走路工」、「動員？最經典的動員應該是民進黨的動員大動作吧？」。

(中時電子報)