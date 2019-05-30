《心靈的歸宿─李足新個展》，將於6月1日登場。（廖志晃攝）

《心靈的歸宿─李足新個展》，重現工作室樣貌，陳列其間的馬，也是他創作的重要主題。（廖志晃攝）

李足新筆下刻畫的老兵，凸顯他的人文關懷精神。（廖志晃攝）

《心靈的歸宿─李足新個展》中，從未面世的手稿首度公開亮相。（廖志晃攝）

帶著皮箱，永遠的館長李足新去旅行了！（廖志晃攝）

毓繡美術館成立以來，第1場回顧展就獻給永遠的館長李足新，而且，將於6月1日登場的《心靈的歸宿─李足新個展》，將接連舉辦2檔期，延續到2020年；希望完整呈現兼具繪畫創作者、教育者及藝術推廣者李足新的創作風格與人文關懷理念。

李足新（1966-2019）是台灣寫實藝術的重要推手，新開一代風氣，他於國立清華大學（前國立新竹教育大學）藝術與設計系任教20多年，作育英才無數；更與企業家侯英蓂、葉毓繡夫婦共創毓繡美術館，讓藝術愛好者得以一窺當代寫實藝術堂奧。

李足新從毓繡美術館規畫開始，就以堅強的意志力營運美術館同時對抗癌症，從創作、教學，到美術館的志業，李足新毫無畏懼的大步向前跨越，也建立典範。

毓繡美術館執行長黃翔表示，李足新典範在前，因此，《心靈的歸宿─李足新個展》將分為2階段，展現他多元豐富的創作，以及美術館經營的理念與創意，並由他屬意的學生蔡明君，擔任策展人。

蔡明君表示，展出作品涵括李足新人生各階段的代表作、從未公開的私人創作手稿，並於美術館內重現他的工作室樣貌，以及他的創作系列主題馬、老兵、農民、靜物、及布幔等，呈現他的藝術創作生涯，與對弱勢族群的人文關懷。

《最後的晚餐》系列作品，則是李足新試圖以全新角度，再詮釋李奧納多．達文西的巨作；李足新畫筆下的場景，描繪吃剩的麵包、沾染汙漬的桌巾和灰塵等，彷彿門徒們離場，留下了凌亂與孤寂；《最後的晚餐》2則是徒留一縷輕煙，充滿想像空間。

《心靈的歸宿─李足新個展》，第1階段6月1日至10月6日、第2階段2019年10月16日至2020年2月23日。

(中時 )