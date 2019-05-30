名模藝人今（30日）至新北市板橋動物之家進行一日志工體驗。（葉書宏翻攝）

名模藝人今（30日）至新北市板橋動物之家進行一日志工體驗。（葉書宏翻攝）

名模藝人今（30日）至新北市板橋動物之家進行一日志工體驗。（葉書宏翻攝）

名模藝人今（30日）至新北市板橋動物之家進行一日志工體驗。（葉書宏翻攝）

凱渥公司旗下名模藝人今（30日）至新北市板橋動物之家進行一日志工體驗，利用休假期間來到板橋動物之家參訪，期盼藉由熱愛毛小孩的名模發起活動，將愛與溫暖回饋給動物之家毛小孩，共同推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，共同推廣新北市友善動物觀念。

不少藝人本身就有飼養毛小孩，平時也非常關心動物相關議題，這次來到板橋動物之家參與志工體驗活動，這次有熱愛毛小孩的王心恬、微笑殺手周家漢、廣告童星陳元豪等11名模藝人都特別撥空參訪板橋動物之家，藉此機會進一步認識流浪動物的收容環境。

當日也與所內公關犬「小葳」及「小草」進行互動拍攝，希望藉由名模人氣增加收容動物曝光率，鼓勵民眾至動物之家認養犬貓給牠一個溫暖的家，也呼籲認養不棄養觀念，善盡飼主責任終養毛小孩到老。

參訪時，看到園區內自由奔跑的公關犬運動健將-小葳、巨型萌犬-小草，還有救援後收編的親人雞鴨，凱渥公司的藝人陳元豪表示，自己平時就很熱愛狗狗貓貓，毛小孩進入動物之家等待領養過程中很需要被照顧、被關愛，這次很高興能藉著這個機會到動物之家當志工，幫忙照顧流浪毛小孩，帶著毛小孩一起跑跑運動，為流浪動物盡一份心力。

新北市長期以來致力於推廣各項動物保護政策，希望將「認養，不棄養」的飼養觀念向下紮根，自2015年3月起率先全國實施零安樂政策，至今已邁入第4年，為建立收容動物良好生活品質，動保處推出各項配套措施，每年編列預算修繕轄內各動物之家收容設施，並添購寵物專用運動器材，增加收容犬隻運動場所，建立收容動物良好生活品質。

動物之家每月認養出所未絕育犬貓也確實追蹤造冊管理，對於未達絕育適齡隻幼犬貓持續追蹤至其完成絕育，並加強進行認養後續電話訪查及不配合絕育民眾之後續裁處，這次也藉此機會邀請凱渥名模藝人打電話給動物之家認養民眾，訪問動物認養出所生活情形，一同推廣飼主責任及認養後追蹤關懷。

農業局長李玟表示，新北市積極推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，今年度亦規畫動物保護網系列政策，持續建構動物保護醫院救援通報網、動物行動醫療站、生命教育中心及毛小孩長照機構，讓新北市動物保護政策更趨完善，一步步提升動物生活福祉，持續向毛小孩友善城市邁進。

(中時 )