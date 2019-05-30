警方取締超速違規，若是取締過程不符合《道路交通管理處罰條例》規範，即時違規事實明確，罰單也可能被撤銷！尤其「前有測速照相」警示牌，若未依規定放置，甚至放任雜草叢生、樹木枝幹遮擋，超速違規的駕駛人都很可能獲得平反，罰單撤銷、免罰！

去年12月鄭姓男子開車從台中南下彰化，行經台74甲線南下2.2公里處，兩度因超速被取締，該路段速限70公里，12月8日上午8點48分，他被測出時速85公里、12月10日上午7時許，再被測得時速86公里，明顯超速15公里。

事後，他收到超速照片和兩張1600元罰單，他不服向監理站提出申訴被駁回，他再向法院提起行政訴訟。

他主張，警方將測速取締警示告示牌放置中央安全島，卻放任安全島樹木雜亂無章生長，未適時修剪，導致告示牌遭樹木遮擋，影響駕駛人視及該告示牌的視線，形同虛設；他也出示照片證明自己行駛在內側車道時坐在駕駛座上的視角，強調無法在適當距離內及早辨認發現告示牌的警告醒。

而警方舉發前竟未注意告示牌已被樹木遮擋，就逕行以雷達射速儀器採證、取締開罰，已經違反《道路交通管理處罰條例》第7條之2第3項「應明顯標示」之規定；因此罰單理應撤銷。

警方出庭時解釋，鄭男超速是明確的事實，並強調警方有再請負責員警到現場查看，並沒有發現告示牌被路樹遮擋的情形。

彰化地院法官審理時，發現該違規路段已不屬於快速公路範圍，實施測速地點與固定式「警52」測速取締標誌相距225公尺，符合法令「應於100至300公尺」之間的標示規定，且雷達測速儀器正確性也值得信賴，可認定鄭男超速違規行為屬實。

不過，法官發現，彰化縣警察局今年1月17日發函所附的告示牌照片，雖路樹明顯經過修剪，告示牌面卻仍有部分被路樹遮擋；對比鄭男所提出的去年12月13日和15日的現場照片，告示牌確實幾乎整個被路樹遮蔽，不夠明顯。因此認為鄭男主張有道理，判決撤銷處分、罰單免繳；鄭男成功省下這3200元了！

(中時 )