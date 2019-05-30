蔡政府對日降稅，引發核食進口疑慮，國民黨立委費鴻泰呼籲，台灣公投否決了日本核食的進口；蔡政府竟然轉個彎，假借因應「台巴經濟合作協定」將以調整關稅之名，以降低日本農漁產品進口關稅，此作法完全違背民意。蔡政府運用包裝夾帶，將柳葉魚、墨魚、山藥、味噌、清酒等，在日本佔最大進口的產品一併列入。如果此案一過關，台灣每年稅收損失將達2.1億元；但真正屬於台巴協定的降稅，僅佔其中的300萬元。

費鴻泰表示，我國新北市、南投縣每年山藥產量達1.3萬噸，如果降低日本進口山藥的稅率，一定會衝擊台灣農產品產業。

他進一步說明，穀類酒進口稅率，預計由40％降至20％。如果將清酒降稅，在未來日本高價清酒的價格，將和台灣的玉泉清酒等品牌價格差不多，財政部自己就是台灣菸酒的老闆，竟然還提這種法案來跟台酒競爭，台酒員工作何感想？

費鴻泰質疑，「蔡英文、謝長廷，你們到底跟日本談了什麼？交易了什麼？」蔡政府原想偷渡逼全民吃核災食品，忘掉全民公投拒絕日本核食入臺。 蔡政府搞到犧牲全民健康不成，就給日本降低稅率。此種行為可能比割地賠款還丟失國格。

(中時 )