北市議員簡舒培今（30）日質詢時，拿出7段錄音檔，質疑柯市府內局處首長喬大巨蛋。對此，議員同仁游淑慧深深不以為然，在臉書指出，「直擊這場質詢，覺得相當不可思議；....錄音檔的本身和洩漏的過程，卻已經涉及了多項違法行為！」

游淑慧分析，一、偷錄？違法！這錄音檔是市府官員偷錄？還是本場會議本來市府就準備錄音存證？若是前者，未經同意、偷錄他人談話已涉及刑法的妨害秘密罪。

若是後者，市府如果本就準備錄音留存，那參加同仁談話應不至於笨到在明知錄音下還討論不法議題。

二，外泄公務會議內容錄音帶之違法。公務人員服務法嚴格規定保密係公務員應盡義務之一。

所謂公務機密，廣義而言，係指公務上所持有之資料，如經洩漏，有危害國家安全、行政遂行或他人權利者。

公務員洩漏公務機密，不論是出於故意或是過失，將依『國家機密保護法』、『刑法』、『民法』、『公務員懲戒法』等相關法規負有刑事、民事及行政責任。

游淑慧表示，民意代表得到情資並用以質詢，是監督之責；然而，她不認同公務同仁這種的洩密爆料的方式和動機。

游淑慧指出，哪位「民」眾的偷錄、洩漏⋯ 其實身份，市府應該已推敲出來了，因為張秘書長已經在答詢時已講出「人名」了，面對這樣惡意的行逕，真不需要再息事寧人！市府應該依法處理，報警偵查偷錄、洩密者。

(中時電子報)