王心恬（左）及周家漢。

領養兩隻愛犬的王心恬發起號召，邀師弟妹周家漢、江怡薇、林蔚廷、林嘉威、林煥鈞、夏浦洋、陳宥翔、陳元豪、黃語涵、蘇育惟等，今前往板橋動物之家擔任一日志工。愛狗的王心恬在現場幫毛孩洗澡，也呼籲大家「認養不棄養 給牠一個溫暖的家」，同時示範「打電話追蹤認養」確保每一個被領養的毛小孩都有得到良好照顧。

第一隻黃金獵犬是在基隆動物之家領養的王心恬，今看著籠裡的動物們雖然感覺心疼，但也慶幸收容所環境不算太糟。王心恬提醒認養人要考慮好居住環境，還有平時可以跟牠們相處的時間，不要一直將牠們關在室內，希望有機會能帶兩隻寶貝去做寵物諮商，想知道自己是否有讓牠們受到良好照顧。

動物之家一日志工活動中，看到籠裡嗷嗷待哺的奶貓，讓周家漢忍不住哀怨說自己想餵都餵不到，雖然如此，周家漢訓練大狗可是有模有樣，帶著「葵葵」跳欄、鑽橡皮圈和塑膠管，讓一旁志工都讚美他很有狗緣，周家漢還自備家中毛巾提供給動物之家，希望能讓更多動物能感受到溫暖。

擔任過周杰倫演唱會舞者、將拍攝新戲的夏浦洋，家裡養的兩隻貓也是在先前颱風天拾獲，現在可都是家裡的寶貝。有飼養寵物的林蔚廷、蘇育惟和黃語涵看到幼犬區被棄養狗狗忍不住眼眶泛淚。

(中時 )