中國商務部新聞發言人高峰30日表示，中國秉持開放態度，推動稀土產業發展，願意滿足世界各國對稀土資源的「正當」需求。重申「如果任何國家想利用中國出口的稀土所製造的產品，遏制打壓中國的發展，於情於理都是令人難以接受的」。

高峰在記者會答覆中方是否正在考慮禁止出口稀土到美國時表示，作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共用的方針推動稀土產業的發展。在服務國內需要的基礎上，中國願意滿足世界各國對稀土資源的「正當需求」。

但是，如果任何國家想利用中國出口的稀土所製造的產品，遏制打壓中國的發展，於情於理都是令人難以接受的。

中共黨媒《人民日報》29日警告美方不要低估中方的反制能力，於「國際論壇」欄目，發表署名「五月荷」文章指出，美方想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，中國絕不會答應。《人民日報》強調：「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

「勿謂言之不預」本意是指「事後別後悔，不要說沒有跟你事先說過」，也就是「把醜話說在前面」，是中國外交術語中，最嚴重的外交警告，被視為動用武力、或者更廣泛意義上準備開戰的訊號。中共建政以來，《人民日報》在關鍵時刻，以該賦與獨特政治敏感性的術語，運用了3次，分別是1962年、1967年、1978年爆發中印邊境戰爭、中俄珍寶島事件、中越戰爭3次武裝衝突前夕。

美國之音今天特別關注高峰說的稀土「正當」需求所指為何，報導稱，美國和中國貿易戰的不斷升溫，引發一些人擔心，中國作為目前稀土的主要出口國，會以稀土作為美中貿易戰中的籌碼。

高峰今天還重申了中國在貿易談判問題上的強硬立場，抨擊美國把貿易摩擦向其他領域擴散，嚴重破壞了磋商的基礎和氛圍。

(中時 )