華夏科技大學為一實用型教學之科技大學，在學生實作上的培育有目共睹，獲香港投顧Get Set Goal Company Ltd.青睬，連續2年到華夏科技大學辦理創意創業競賽選材，繼去年競賽隊伍之優秀表現深獲肯定後，今年Get Set Goal創辦人Francis Lam特與華夏科大簽訂產學合作意向書。

雙方以培育產學理論與實務並重之學生，期望能繼續透過雙方更深入之合作，在教學、研究傳遞並紮根，以培養優秀的專業人才，為新創產業領域創造更美好的前景。

今年參賽隊伍經各院挑選後，共計16隊參與決賽，許多隊伍均能利用跨領域整合之知識與技術，及最佳簡報傳達出創想理念。其中由學長姐帶學弟妹組成的資工系-耕創億隊利用學校所學，以學校生需求為研發創意主體，創造了「華夏行動校園APP」。

資工系學生饒廣福表示，希望提供給校內師生、未來學生、家長或校外人士一個快速並便利的訊息取得管道，系統開發是以Android 系統為基礎，使用APP Inventor 2為APP開發工具，結合 Google Maps，並透過定位方式，將華夏科大校園內的所有服務資源與資訊整合在一起的大眾版APP。

系統內容包含認識華夏、最新消息（如：公告訊息、校園新聞）、招生資訊、校園VR導覽、交通資訊、附近美食等功能。透過行動裝置如手機、平板安裝，即可獲取即時的校園訊息和學校在地的相關資訊，並可協助校外訪客導覽華夏校園和認識華夏周遭的環境，同時也可傳遞給未來學生最新的入學訊息或各種的進修管道。

(中時 )