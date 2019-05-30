廟會遶境引起的噪音與交通問題，屢屢造成沿線居民反彈，台南市警察局從各區發動15場「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，30日來到北區壓軸場，有7成的轄區宮廟派員捧場，警方邀請台南地檢署檢察長林錦村當見證，75家廟宇委員簽下契約，與警方達成6項共識。

這6項共識包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，警方希望透過廟方自我約束，達到高品質的宗教活動。

台南市警方提出今年與去年5月同期為例，宗教遶境引發的妨害安寧檢舉案，從去年134件，到今年只有79件，明顯降低約4成，證明今年的推動有成效。

北區的警5分局準備大光國小聞名國際的八家將表演，氣球捏成的巨型媽祖公仔像與三太子公仔像，台南市警局長黃宗仁表示，每家宮廟在舉辦遶境時，都不願見到發生鬥毆，警方將扮演協助角色，但也需要廟方的自我管理。

有員警私下表示，警方想在數個月內改變數百年的廟會遶境鞭炮習俗，宣誓容易，落實困難，恐怕效果無法一蹴可幾。

(中時 )