左圖為許孟甯，右圖為蔡瑞雪。

公視戲劇《噬罪者》以更生人議題出發，探討生活中無所不在的人性與罪惡。劇中老中青三代實力派演員齊聚，不僅有應采靈、羅光旭、李璇等硬底子演員，其中三位新生代演員蔡瑞雪、金凱德、許孟甯表現優異受好評，金鐘影帝莊凱勛也大讚「這幾位年輕演員的表現非常生猛」。

莊凱勛與三位新生代美少女分別有不少對手戲，劇中他擔任千金大小姐金凱德的專車司機、充當蹺家少女許孟甯的輔導老師，還幫蔡瑞雪補習當家教。莊凱勛表示，在她們表演中能感受到屬於年輕人特有的「生猛」，拍攝現場反而能從她們身上得到很多學習機會，「因為年齡不同的關係，平常習慣用傳統雋永的方式表達情感，她們身上有我們沒有的生猛，她們不丟變化球，都丟直球」。

蔡淑臻與金凱德為同門師姊妹，第一次在戲劇《噬罪者》中飾演繼親關係，有大量對手戲。劇中金凱德飾演的角色個性驕縱，父親長期不在家又受奶奶溺愛，因此常沒大沒小頂撞蔡淑臻，耍大小姐脾氣。蔡淑臻表示，金凱德不需要教戲，本身的樣子就很符合角色需要。蔡淑臻有場戲要與老公王道南視訊通話，因劇情需要，金凱德要在一旁吵鬧要跟爸爸講話，結果鬧太超過反而讓蔡淑臻差點演不下去，忍不住想對她說「妳放過我吧！讓我好好演完這場戲妳再進來好不好」，但仍稱讚「她把小屁孩的樣子呈現得蠻好的」，也強調金凱德私底下非常有禮貌，跟千金大小姐的角色個性不同。

蔡瑞雪飾演曹晏豪的的同學李曉君，卻暗戀莊凱勛，戲裡安排她常假借問功課的名義接近莊，偷偷製造兩人相處機會，還讓莊凱勛的女友夏于喬吃醋。提到接演這部戲的原因，蔡瑞雪表示受到片中展現出的人性所吸引，「好人會做錯事情、壞人也會有善良的一面」。她說這角色是個感情豐富的女生，會勇敢為愛告白，現實中的自己則會選擇暗戀很久也不敢輕易告白，「因為我很容易會沒有安全感，比較害怕受傷。」

該劇由莊凱勛、曹晏豪、夏于喬、蔡淑臻、隆宸翰、應采靈、蔡淑臻等實力派演員主演，6／8起每周六晚間9點於公視連播兩集。

(中時 )