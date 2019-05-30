兩名小女童在覆蓋化糞池的帆布上玩耍，竟意外造成父女三人都身亡的悲劇。泰國博他侖府達莫縣29日晚發生一起悲劇，一名9歲與7歲的小姐妹在豬圈化糞池上玩耍，不過疑似因為覆蓋在化糞池上的帆布老舊不勘小朋友在上面嬉戲，導致沼氣外洩讓一家父女3人當場身亡。

世界日報報導，泰國警方夜裡根據民眾報案，趕到當地某養豬場時，男子披拉帕（35歲）和他兩個年幼的女兒，已經陳屍豬糞池旁。死者的妻子傷心的透露，事發前丈夫到離家約3公里遠的養豬場打掃豬舍餵豬，兩個年幼的女兒跟著父親出來玩。眼見父女3人久久沒回家，她才與親戚一路尋來，卻發現3人都不省人事地倒在化糞池布篷上，且沼氣正不斷從當中的裂縫外滲。3人被拉出來時，已經氣絕身亡。

警方初步推測，也許是丈夫在打掃豬舍和餵豬時，兩個孩子跑到覆蓋化糞池的帆布上玩，導致帆布破裂，而沼氣外洩，孩子被沼氣毒暈，丈夫拯救孩子不成功，自己也倒下。

(中時電子報)