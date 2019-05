Your browser does not support iframes.

勇士當家球星柯瑞在今年總冠軍賽開打前夕,回憶當年跟林書豪同隊打球印象,「我對林書豪最深刻的印象,就是他每天訓練時苦練身影,更勇於挑戰我,以及包含克雷湯普生在內的其他後衛,好讓他足以真正成為一名優秀NBA球員。」

「我最喜歡林書豪的地方就是他奮戰不懈的精神,我們在季前訓練營把他釋出,他去了休士頓,然後又到了紐約,製造了轟動全球的林來瘋,」柯瑞說,「我想沒有多少人能跟林書豪一樣,面對這麼多的挫折,還是對自己充滿自信。」

「然後等到機會終於來臨,林書豪也緊緊抓住了,替自己創造美好的職業生涯,」柯瑞說,「他是一個好傢伙,就算他經歷怎樣的挫折或考驗,他都用最好的專業態度面對,且掌握每次可以上場打球的機會,這意義很大,這點我很確定。」

其實在今年交易截止日前,被老鷹釋出的林書豪,曾在暴龍與勇士當中二選一,只能說豪哥眼光果然獨到,如今這兩隊竟成總冠軍賽的對戰組合,代表無論他選哪隊,都有辦法闖進今年總冠軍賽,至於豪哥能否奪冠,答案也快揭曉了。

(中時電子報)