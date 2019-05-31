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勇士當家球星柯瑞在今年總冠軍賽開打前夕，回憶當年跟林書豪同隊打球印象，「我對林書豪最深刻的印象，就是他每天訓練時苦練身影，更勇於挑戰我，以及包含克雷湯普生在內的其他後衛，好讓他足以真正成為一名優秀NBA球員。」

「我最喜歡林書豪的地方就是他奮戰不懈的精神，我們在季前訓練營把他釋出，他去了休士頓，然後又到了紐約，製造了轟動全球的林來瘋，」柯瑞說，「我想沒有多少人能跟林書豪一樣，面對這麼多的挫折，還是對自己充滿自信。」

「然後等到機會終於來臨，林書豪也緊緊抓住了，替自己創造美好的職業生涯，」柯瑞說，「他是一個好傢伙，就算他經歷怎樣的挫折或考驗，他都用最好的專業態度面對，且掌握每次可以上場打球的機會，這意義很大，這點我很確定。」

其實在今年交易截止日前，被老鷹釋出的林書豪，曾在暴龍與勇士當中二選一，只能說豪哥眼光果然獨到，如今這兩隊竟成總冠軍賽的對戰組合，代表無論他選哪隊，都有辦法闖進今年總冠軍賽，至於豪哥能否奪冠，答案也快揭曉了。

(中時電子報)