騰雲無人機

台灣已解決發動機問題，排除開發騰雲無人機的障礙。台北在與澳洲企業簽署的交易中，採購了美國設計的發動機，以組裝類似美軍MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）攻擊無人機。

騰雲無人機是由中山科學研究院所研發，2018年4月首飛，類似美國長11米的MQ-9。理論上，它可以作為偵察機，也可以作為能發射飛彈，並投擲炸彈的攻擊機。

《國家利益》（The National Interest）網指出，對想偵察並抵抗對岸攻勢的台灣軍方來說，這類無人機可能是無價之寶。

然而，初版騰雲的問題在於，台灣利用逆向工程，仿製了在商業市場合法採購的二手漢威聯合（Honeywell）TPE331渦槳發動機。但這複製品的推力不如原版，雖然能讓無人機發揮偵察功能，但卻缺乏武器掛載力。

因此台北經美國同意後，向澳洲授權廠商採購。不過，由於發動機生產線滿載，從下訂後600天，也就是可能需要兩年，才能交付首具發動機。後來中科院以急需兩具發動機進行研發為由，以每具640萬美元（約2億台幣）的代價，才買到全新的TPE331型渦槳發動機。

中科院為了安裝這兩具發動機，大改騰雲無人機從機尾引擎進氣口到機翼的設計，而新機不僅能攻擊，也能偵察。

如今台北必須解決更大的問題，那就是騰雲若要量產，就需要更多TPE331發動機。目前中科院正在研究，到底要研發完後再下訂單採購，還是和美澳廠商合作，在台灣設立分公司，以技術轉移的方式，在台授權生產。

而這並不是台灣第一次為軍事應用，想盡辦法打造小型發動機，例如，年初有消息傳出，中華民國空軍將與中科院聯手，設法從除役的「虎二式」戰機上取出發動機，希望能透過逆向工程，將設計緊緻簡化，製造發動器，以打造能用來能威脅對岸的高速巡弋飛彈。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，台灣會默默致力發展這些專案，是想要避免引發美中關切。由於多數國家都和台灣沒有正式外交關係，要在國際市場上採購先進武器，有時就成了挑戰。

(中時電子報)