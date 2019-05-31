你喜歡聽音樂喝美酒嗎？那絕對熟悉鄰近捷運士林站旁的「榕RON」，如今它的第二分店「榕RON Xinyi」位在信義區，依舊以原有的榕樹與磚牆元素，打造復古與現代交織的放鬆空間，這裡一直都是許多藝術工作者最愛的聚會場所之一！

樂時尚特派記者小布丁一走進「榕RON Xinyi」，立馬就理解到為何這裡深受文青和網美的喜愛。有別於台北市其他的酒吧空間與設計，以及專業DJ現場打碟之外，還有很Chill的氛圍就足夠讓人待上一整天，真的是好放鬆又好好拍。

榕RON吧台經理Cora推薦榕JD特調「田納西恰恰」值得品嚐/中時樂時尚

榕JD特調「田納西恰恰」/中時樂時尚

有趣的是，調酒會以多首經典歌曲命名，包括「我多麼想成為你的鹿」、「末路狂花」等，深受獨立音樂迷的喜愛。榕RON 吧台經理Cora表示，這裡會用歌曲的意象去設計調酒，再與台灣在地的酒互相融合，每杯既經典又獨特，像是榕JD特調「田納西恰恰」就很值得品嚐！

去年榕民的一大盛事「榕樂季」/業者提供

身為「榕民」不可錯過的一大盛事絕對是「榕樂季」！就在去年(2018)，榕決定走出去與散落在四處的「榕民」來場音樂祭典，選在松菸舉辦「榕樂季」，邀請到7組樂團，還有曾經在榕放過歌的DJ一同共襄盛舉，這天讓榕民有了前所未有的感官饗宴。

今年的「榕樂季」小暖場選在「榕RON Xinyi」舉辦，將會是一場小型園遊會，讓榕民盡情聽、盡情喝，想必這天絕對會聚集許多文青與網美，一同聽音樂享美酒，沉浸在多首歌曲與酒精微醺的放鬆時刻。另外，於6月份前往「榕RON Xinyi」消費，可享JD飲品優惠好康，快趁著下課、周末揪朋友一起Chill一下！

6月份前往榕RON Xinyi，可享JD飲品好康/截取自youtube

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(中時電子報)