高雄前後任市長差多少？她PO影片直擊爛路鋪平了(影/中天新聞)

韓國瑜一上任後，馬不停蹄交代李四川一定要搞定路平專案，市府團隊一上任後開始努力鋪路。修整路平之迅速，市民超有感，也紛紛拍片PO照上網分享，直呼好不習慣。近日有人分享，她帶大家透過實際上路的影片，一起來直擊楠梓區的楠陽路，翻新後道路十分平穩，讓其他人看完吐槽說前後任市長差很大。

影片中的民眾實際到高雄楠梓區的楠陽路，透過行車記錄器的畫面，她告訴大家，「這一條路我有了千百遍了，以前沒有人要管這條路的破爛」，但是現在這一條路卻變超多，「現在這條路，晚上已經有燈光了，且路面非常平整，這樣的差別非常大」，原PO認為「還須要多說什麼？不用啦，以實際上來看就知道前後任的差別在哪裡了」。

影片一PO出後，許多網友看了大讚「真的有感」、「感謝所有這些為了高雄路平工程，日夜辛勞付出的人員」、「才幾個月就做到~以前執政20年都做不到的事~光這路平就打爆綠蛆了」、「沒換不知前朝爛的誇張」、「之前的政府到底在做什麼？高雄人的忍耐力真高」、「有路燈居然都能感動民眾…陳菊過去是在幹嘛？」、「還很多人嘴韓說上任後做了什麼事！名嘴的口中還是綠油油，我不懂」。

記者與攝影記者實際開上路，攝影時幾乎沒什麼晃動，馬路變得超平穩，街訪高雄市民超有感表示，「很快啊～這次效率很快，看他們都是分晚上在做，看得出整個道路品質有起來；之前都坑坑巴巴的，現在好很多了」。中天新聞報導，自農曆過年前到現在，高雄市新鋪路面達178萬平方公尺，區域加上全路段有133條，而且公路局還會帶隊突襲瀝青廠，確保不會被偷工減料。

(中時電子報)