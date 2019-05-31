「台灣一姐」謝淑薇30日在法國網球公開賽女單次輪遭遇德國好手佩珂維琪（ANDREA PETKOVIC），兩人鏖戰2小時24分鐘，謝淑薇先盛後衰，以6比4、3比6、6比8落敗，止步第2輪，未能締造生涯首度打入法網女單32強的新猷。

謝淑薇過去6次打入法網女單會內賽，共3次闖過頭關，但都沒能更上層樓，這次以第25種子之姿，於女單次輪碰上世界排名69的佩珂維琪，頗有機會突破自己在羅蘭蓋洛的最佳紀錄。

謝淑薇首盤兩度破發，以1個破發局優勢比下佩珂維琪，6比4先聲奪人，但她第2局略顯疲態，一開始就以0比4落後，讓對手將比賽逼入決勝盤。

第3盤，謝淑薇率先在第4局破發，但佩珂維琪立刻在第5局回破，接著兩人一路纏鬥保發，以6比6進入「長盤」（long game）。法網是唯一決勝盤仍採長盤制的四大賽，6平後必須連贏兩局才能奪勝，結果第13局謝淑薇在15平後連丟3分，遭到破發，下1局雖然救回1個賽末點，仍無法阻止佩珂維琪挺進32強。

謝淑薇女單出局，本屆法網仍有女雙賽事，她和史崔可娃（BARBORA STRYCOVA）是大會第3種子，將於次輪遭遇波多黎各普伊（MONICA PUIG）與美國羅潔絲（SHELBY ROGERS）的搭檔。

(中時電子報)