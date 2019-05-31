名嘴吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜不僅婚外情長達十年以上，甚至育有一女，還表示李佳芬為此事「暴跳如雷」，對此韓國瑜就反問「你吳子嘉是全都親眼看到嗎」，網友也笑翻，直說這句話吳子嘉怎麼可能答得出來。

針對吳子嘉接連爆料，韓國瑜也怒了，不再堅持「愛與包容」，表示已經委請律師，「一定會提出告訴」。韓國瑜表示就在6/1凱道誓師前幾天，爆出這種完全莫須有的抹黑，其意圖相當明顯，因此只能訴諸法律還他清白。

有記者問到吳子嘉稱李佳芬暴跳如雷一事，韓國瑜聽了之後搖頭，表示這個是家務事，難道吳子嘉也全都看在眼裡？批評根本全都是吳子嘉自己編造的，等到檢察官介入調查後，吳子嘉到時候必須確實舉證「小孩在哪」、「錢誰送的」、「多少錢」，到時候真相就大白，因此自己「一定會提告」。

網友看到也贊成：「一定要告」、「告死這些亂掰的名嘴」、「不就怕6/1會爆滿嗎」、「韓市長終於反擊了」、「等很久了，拜託告死他」、「韓市長這樣問最好吳子嘉答得出來」。

(中時電子報)