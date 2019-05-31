惡霸相當高調炫富又愛自拍。(翻攝自看看新聞)

洛陽欒川縣一名壞事做盡地方惡霸王男，不但開設賭場，放高利貸兼暴力討債，還時常高調的炫富自拍。

2018年2月份，洛陽市警方掃黑辦接到王男在欒川縣秘密開設賭場，非法拘禁等，長期從事違法犯罪活動。王男在2015年刑滿釋放後，他找來當地20多名有劣跡前科的人，開辦了一家種養殖合作社，不過說是為種植和養殖業等提供技術支持，但實際上他們幹的都是與養殖無關的事情。

他們放的高利貸，從10萬以下的小額，也有上百萬的大額，合同上簽的利息都是兩分以下，但實際上，他們收的利息遠遠高於兩分，民眾借完錢後，按時還上還好，要是還不上，那借款人的麻煩可就大了。

小張，當時借了他兩萬款錢，晚幾天沒還上，就被非法拘禁了四五天。暴打後，如果借款人還不還錢，他們就以提前簽訂的合同為要脅，把借款人名下的房子或者經營場所，以遠低於市場價格進行強行抵債。

除了放高利貸，王某強一夥還在欒川縣秘密開設賭場。王某強從中抽取高額費用，看到有人輸完需要借款，他就安排人現場放高利貸。

惡霸的生活也很高調，經常出入高檔酒店和娛樂場所，到哪都是帶著大金鏈子，小弟們前呼後擁，一副老大做派。更囂張的是，他還拿著一張百元人民幣來點煙。

在調查中警方還發現，王姓惡霸同時跟三個女人，以夫妻名義生活，而且明目張膽的出入公共場合，在人前炫耀。

不過警方經過一個月案中部署，掌握了他的黑惡勢力的犯罪事實，2018年4月16號，警方得知，他剛從外地回來，正在等人還錢。他做慣了老大，沒人敢惹，這下，看到這麼多人來抓他，自己也懵了。

落網後，洛陽嵩縣人民法院對黑惡團夥作出一審判決，犯罪嫌疑人王姓惡霸犯組織領導和社會性質組織罪、敲詐勒罪、非法拘禁罪、重婚罪等九項罪名，數罪並罰被判處有期徒刑24年，其餘22名犯罪嫌疑人分別被判處有期徒刑1到17年不等。

(中時電子報)