外交部今天指出，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）偕幕僚一行4人於6月2日至3日訪臺。在臺停留期間將與我政府高層會晤，就如何持續強化臺美經貿、安全關係，以及區域情勢現況等議題交換意見，外交部對於賈德納主席來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，賈德納主席為我在美國國會長期堅定友人，不僅連續4年訪問我國，也持續不斷在美國國會以具體行動為我發聲，包括於5月23日再度提出助我維繫邦交的「臺北法案」，並於本年4月4日領銜提出「重新確認美國對臺灣及對執行《臺灣關係法》之承諾」決議案，另曾與3月間在國會發起致川普總統聯名函，呼籲美政府儘速派遣閣員訪臺，表達對維繫臺灣國際生存空間及強化臺美關係的一貫支持立場。

外交部由衷感謝賈德納主席對我各項議題鼎力相助。本年適逢《臺灣關係法》立法40週年，臺美除共同規劃舉辦一系列紀念活動外，也持續積極推動美國政要來臺，見證臺美恆久密切的夥伴關係。相信賈德納主席此行有助於進一步深化我與美國國會的深厚情誼。

(中時 )