媒體人吳子嘉昨日亂爆高雄市長韓國瑜與一位王小姐婚外情長達10多年，兩人還育有1女，讓韓國瑜不甘被抹黑怒喊告，連妻子李佳芬也對吳子嘉，以及引述報導的新聞台一併提告加重誹謗罪，一個都跑不掉。

而資深媒體人羅友志昨晚在17直播平台開講，當然也被問起吳子嘉話題，就直言這個爆料內容2個月前大家就聽過，但因為他的職業叫記者，所以沒看到東西不會去理，眼見為憑，「因為我記者生涯18年，太多太多人喜歡利用我們去放消息。」他認為沒有證據的東西就叫做謠言，有證據他才能夠相信。

羅友志在直播中不只談吳子嘉爆料事件，興致一來，還爆料一位離開政壇快20年，且以前當過縣市首長的藍營政治人物，玩女人玩超狠，千人斬跑不掉，且這位政治人物的習慣就是玩一陣子就不要了，每次都用錢把女人打發走。

只是這位政治人物後來遇到了一位癡情女，不僅不要錢，還想幫他生小孩，某天真的懷孕了，但癡情女愛到卡慘死，最終聽從男方的話把孩子拿掉，想不到男方依舊困擾，千方百計想分手。

羅友志說，後來這位政治人物醉後向黑白兩道朋友吐苦水，表示女人玩一玩甩不掉，於是有人就幫他出了餿主意，「我們就去拿一把槍，丟在女的家裏面，再請白道假裝拿到搜索票，把她抓起來。」

過了幾天癡情女果然被抓了起來，還在獄中被告知真相，讓她整個人徹底崩潰發瘋。羅友志說：「後來關了一陣子女生出來了，政治人物又叫黑白兩道至少把人安撫一下，他們就把人送到高雄，從高雄把人坐飛機丟到國外，到現在這個女生從來沒踏回台灣一步。」

(中時電子報)