學生最期待暑假到來，但外宿生返鄉行李總是苦惱！台灣宅配通瞄準50萬大專學生及畢業生返鄉宅配需求，解決學生返家行李的運送困擾，推出經濟實惠的返家宅配優惠價，行李直接在學校附近的全家或萊爾富指定門市交寄，搭乘國光客運輕鬆返家。

即日起至2019年6月30日止，台灣宅配通推出暑假「返家宅配 輕鬆寄」活動，憑學生證至全家或萊爾富指定校園門市、或宅配通校園駐點寄件可享寄件55折的優惠，S120規格運費優惠價110元(原價200元) 附贈學宅紙箱一只，S130規格運費優惠價200元(原價240元)附贈主機箱一只，寄件立即送國光客運乘車30元折價券2張，數量有限贈完為止。

開學返校行李免操煩，宅配優惠不間斷，2019年9月7日(六)至2019年9月22日(日)止，憑「學生證」或「返校優惠貼紙」至全國全家／萊爾富便利商店寄件同享台灣宅配通宅配學生優惠價，不論暑假返鄉或開學返校台灣宅配通皆提供學生最超值的行李宅配優惠。

(工商 )