【氣象】東北風減弱 白天氣溫升 局部午後雨

今（31日）又恢復到悶熱夏季天氣，西半部高溫上看32度，外出需防曬，今天中午過後各地容易有局部午後雷陣雨。好天氣只剩今天，明天（6月1日）到下週一（6月3日）將有滯留鋒面，北台灣會有較大雨勢。

今日在花東地區有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，中午過後各地容易有局部午後雷陣雨發生，其中中南部山區有局部大雨發生的機率，請多加留意。

今天各地高溫約30至32度，紫外線指數為過量極，外出請注意防曬並多補充水份，中午過後出門請攜帶雨具備用。

至於民眾關心的空氣品質，今日環境風場由西南風轉為偏南風，風速偏弱，西半部水平擴散條件較差，污染物易累積，午後須留意光化作用使臭氧濃度上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區、馬祖及澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)