台灣創意、設計躍上國際舞台！自2012年起，文化部集結國內優秀的新銳文創設計品牌參與國際重要商展。至今已徵選320家次設計品牌、參與34檔次國際重要商展，把台灣文化行銷到全世界，而「Fresh Taiwan」也成為台灣在國際指標性文創展會上的招牌品牌。

除了讓世界看見台灣外，Fresh Taiwan於今年首度規劃於5-8月份春夏之際，於國內5大文創園區快閃展售，包括台北松山文創園區、嘉義文化創意產業園區、台南文化創意產業園區、台北華山文創園區，以及花蓮文化創意產業園區，邀請國人一同體驗豐沛的設計能量，實踐文創生活內涵。

快閃展售會首站將在5月30日於松山文創園區內的「設計點」商店展開，以「一日都會生活」為概念，在店內打造Fresh Taiwna展示專區，集合10個風格品牌，展現設計師對於新世代都會生活風格的詮釋，緊接著會在嘉義、台南、花蓮陸續展出。

「把迷人的手工藝，轉化做成現代人會用的產品」

曾獲得全球指標家飾設計展Maison et Objet的2017亞洲新銳設計師獎的Kamaro’an，是一個從花蓮港口部落出發的工藝設計品牌，爬梳東方元素，將工藝、民藝品轉變成為設計商品。利用輪傘草、籐編等傳統素材技法，導入設計方法，延伸簡約且別緻的日常生活器物，創造設計與民間工藝的美好相遇。

「二代新勢力接班，傳統產業的華麗轉身」

透過注入新思維及設計語言，賦予紡織、金屬加工等傳統產業新面貌，成為具有國際競爭力的設計商品。如Fyber Forma創辦人溫海豪，結合家族成衣背景與自身設計專業，開發杜邦研發的泰維克(Tyvek)材質環保防水布料，製作外套、背包等時尚配件，目前已進軍到日本大型百貨及英國博物館通路，成績出色。

「創新材質的研發，是對未來社會的前瞻探索」

來自木器加工產業重鎮台中豐原的設計品牌Studio Lim，發展出特殊的「纖維木器」，將柔軟的纖維變成有硬度的材料，除了是能夠被自然分解的環保材質外，製程中所產生獨一無二的美麗花紋，更散發如手工藝質感的迷人風貌

「融合科技與文化，提昇使用者的生活品味體驗」

大器設計的鳥籠燈藍牙音響，以東方文人雅士的賞鳥閒情意象及優異的品質表現，征服歐洲市場，還曾經獲得被譽為「歐洲設計界奧斯卡」的義大利A'Design award 銀獎；同樣受到矚目的還有CELIA&PERAH（行悅科技）以優異的聲學配置技術，製作性能卓越的小體積音響，曾獲得2017東京禮品展Life & Design展區大會最佳科技獎，今年更推出可以自行組裝的藍芽收音機，搭配復古造型，創造與眾不同生活質感。

融合科技與文化，提昇使用者的生活品味體驗 - 大器設計。（圖取自「Fresh Taiwan」粉絲頁）

5/30 – 6/30 台北 松山文創園區 設計點商店

7/6 – 7/14 嘉義文化創意產業園區 台灣禮品館

7/20 – 7/28台南文化創意產業園區

8/1 – 8/31 台北 華山文創園區 未來式 8/24 – 9/1 花蓮文化創意產業園區 事事創藝空間

(中時電子報)