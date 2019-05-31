初夏出遊趣，來北海岸嘗綠竹筍、呼吸芬多精！「2019觀音觀鷹」邁入第17年，北觀處舉辦夏日農遊綠筍趣， 6月1日(星期六)上午10時於觀音山遊客中心即將登場，觀音山綠竹筍品質優良，味道鮮甜，素有「觀音山綠寶石」之稱，當天活動現場設有在地小農及特色商家市集，販售新鮮綠竹筍及綠竹筍相關產品，還有綠竹筍料理示範及免費試吃，更有百元折價券大放送，歡迎民眾上山嚐筍。

觀音山林梢步道-植物多樣適合親子同遊漫步林梢。（圖取自北觀處官網）

當天周邊活動還有在地達人導覽，帶領民眾走訪生態園區、林梢步道、開山院等景點，認識觀音山特有植物及人文歷史，民眾可至大會服務台報名免費參加；綠竹筍影片欣賞，播放公共電視「臺灣食堂-沉潛之筍」，映後並邀請影片中筍農吳國池先生分享綠竹筍生態、並告訴大家如何挑選好吃的筍子；ㄎㄠˊ筍大賽，即剝綠竹筍趣味活動，優勝者可以帶走自己剝好的筍子，還可獨得折價券。

綠竹筍產季期間到觀音山可以品嚐綠竹筍大餐。（圖取自北觀處官網）

為保護生態環境，活動現場推廣民眾自行攜帶環保餐具，並將垃圾自行帶走，另為鼓勵民眾多多利用大眾交通工具，三重客運也特別配合活動，機動增開菊20公車，民眾只要從蘆洲捷運站1號出口依指示牌前往搭乘，即可直達觀音山遊客中心。

此外，配合本次活動，北觀處也與在地農業旅遊推廣協會合作，委請綠生活旅行社規劃「一日農夫體驗-夏日樂活‧田園採筍樂」遊程，帶領民眾遊步道、品綠竹筍大餐、田園採筍體驗一日農夫生活。

搭大眾交通工具可輕鬆抵達觀音山。（圖取自北觀處官網）

(中時電子報)