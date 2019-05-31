影音取自Facebook/臉書男人幫，若被刪除請見諒

遇到這種學員，還有人敢教嗎？一名女學員上駕訓班，到了道路駕駛階段時，竟然完全聽不懂教練喊煞車，不但反問你說哪個，接著就直直把車子開入別人店內，還撞碎玻璃門，讓路人全看傻。

臉書近日瘋傳一段行車紀錄器影片，事發地點在中國大陸，一名女學員似乎是打算右轉停車，回到駕訓班，只見教練一開始先叫他按喇叭提醒行人，但女學員接著就直直往房屋店面開過去，嚇得教練不斷大喊「煞車」，沒想到女學員竟然聽不懂，反而狂問教練「哪個？哪個？你說哪個，說清楚」，接著車子就直接撞上店家的玻璃門，店員跟路人都看傻，只見女駕駛車禍後，還哀怨地說「我問你哪個你說啊...」，一旁教練則是無語問蒼天。

不少網友看到後笑翻，直說「三寶中的極品啊」、「煞車是哪個，笑死我了XDDD」、「這個以後出來鐵定害死人」、「這就是為何我不讓女朋友去學開車的原因」，但也有人表示教練也有責任：「教練不會趕快拉手煞車嗎」、「這種駕訓班的車，副駕駛座應該也有煞車可以踩啊」、「教練只會狂喊煞車，明顯失職」。

(中時電子報)