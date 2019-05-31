媒體人吳子嘉接連爆料抹黑高雄市長韓國瑜有婚外情，並育有一女。學者周偉航直指，爆料一出來，會激出韓粉出來挺韓。

周偉航分析指出，吳子嘉是有計畫性的進攻，而且是局局鋪陳，韓國瑜現在正是急需炒熱6月1日和6月22日兩場造勢的階段，這個狀況一丟出來，就像滅火器一樣，讓韓國瑜沒辦法在第一時間去澄清並沒有在外面生一個小孩，去提告也不會立刻出現結果，可能會挫傷他6月1日和6月22日動員的氣勢。

周偉航也點出，另一方面，吳子嘉的爆料一出來，討厭韓國瑜的人更加確定自己的想法，支持韓國瑜的也會更加相信，有一股力量正在迫害韓國瑜，這樣再搞下去，會有相對兩面強化的效果，會激化選情。

輔大教授周偉航在政論節目《新聞面對面》表示，韓粉已經悶很久，不只是因為爆料這件事，在議會質詢的部分，其實韓粉就有一點噤聲，然後韓在選不選總統搖擺的時候，韓粉也被噤聲，那時所謂「非韓不投」的聲音被壓下來。不過，這兩周陰謀論的氛圍起來了，好像有人刻意要去傷害韓國瑜，韓粉就會出現護主的心態，會出來挺他，因為韓國瑜有難了，所以現在又看到「非韓不投」的聲音出來了。

(中時電子報)