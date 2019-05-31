@中國時報

前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，北市議員李明賢、新北市議員葉元之30日指控，當初網友「idcc」在PTT上發文帶風向，為駐日代表謝長廷卸責，如今再爆出idcc登入網路的IP位置，與曾幫謝長廷打選戰的卡神楊蕙如帳號「slow」相同，不得不讓人懷疑與謝有關。

促轉會昨日公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，共2006人，包括《自由中國》雜誌社創辦人雷震、傅正、馬之驌、劉子英等，以及《美麗島》雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等人。

「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會將在周六登場，擔任主持人的北市議員王欣儀指出，不只台灣，海外也都是焦點，連日本NHK也相當關注；各縣市地方黨部指出，韓粉電話打爆地方黨部或民代服務處，大家臉書或LINE群組號召集結，預估當天至少數百輛遊覽車，載著數萬名支持者北上表達支持，「保證比去年大選更精采！」

《財訊》報導，投入國民黨初選的鴻海董事長郭台銘背後有高人指點，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，嚴重削弱韓國瑜陣營長期掌握的空軍作戰優勢。《財訊》指出，郭陣營撤換掉原先以商業廣告見長的公司，改換攻擊火力更強大的政治公關及媒體購買公司，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，塑造郭的正面形象。據了解，長期為藍營政治人物選舉操盤的戰國策團隊就是幕後主力。

@旺報

針對民進黨極盡能事打壓台灣民眾參與大陸「海峽論壇」，該論壇主辦地福建的知名涉台學者痛批，民進黨的相關做法令人匪夷所思，而且根本是兩套標準，這只是一再突顯民進黨政府的沒自信，更直言，一味的妖魔化海峽論壇，民進黨應該改名叫做「民粹黨」了。

美中貿易戰陷入僵局，各界預期貿易戰可能延長，避險需求升溫，此情況導致美國公債再度出現殖利率倒掛，經濟衰退警鈴聲大作。專家指出，美中貿易戰不會這麼快落幕，在短期內無解的情況下，債市開始湧現資金潮，光是最近4周就有多達284億美元資金流入債券基金，全球投資人「拋股搶債」的情況蔚為風潮。

前身是大陸央視國際外語頻道的中國國際電視台CGTN女主播劉欣，不認同FOX商業頻道女主播崔西‧雷根（陸譯翠西‧里根）14日對中美貿易戰的看法，22日發表《中國不會接受不平等協定》短片駁斥；23日崔西在個人推特下「戰書」約劉欣公開辯論，劉欣立刻同意。

陸梵關係進展如何向來備受各界關注。而教宗方濟各近日接受墨西哥電台專訪時，雖然表明對於雙方建交沒有預設的時間表，但是也表明，目前陸梵關係良好，中國是我的夢想，他很喜歡中國人，「真的很想去中國」。

@工商時報

中美貿易戰已升級到科技戰，美方並對大陸資通訊設備大廠華為進行全方位圍堵，市場憂心中方恐將封殺蘋果作為報復。對此，中國商務部發言人高峰30日強調，中方將會保障外資企業在大陸的合法權益，並將繼續打造穩定、公平、透明的營商環境。中方的表態，也讓台灣蘋果供應鏈業者暗自鬆一口氣。

即使外資連17賣，台股30日在政策護盤基金連16買激勵下，電金領軍大漲81點，收在10,382點，投資專家指出，31日收周線及月線，政策備戰力拚日線及周線收紅，期終結周線連三黑，但5月月線仍無法擺脫中長黑的頹勢、未順利連五紅。

立院財政委員會30日完成《境外資金匯回管理運用及課稅條例》審查程序。不過，在稅率、專戶控管年限等條文，共有政院版與綠委余宛如、蔡易餘、藍委許毓仁版本共四版，一併保留做黨團協商，最快可在6月底臨時會三讀通過。

因應美國制裁伊朗，不論是美國的盟友英國、德國與法國，還是中國、印度與俄羅斯等敵對國家，都在研發或採用替代美元的國際支付系統，大有聯合挑戰美元國際支付霸主地位的味道。

(中時電子報)