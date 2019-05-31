陸批美實施經濟恐怖主義

隨著中美貿易戰升級，北京加大言辭攻擊力道，指控川普政府在國際上，包括在與其他國家的經貿關係上，採取單邊主義和霸淩主義。

據CNN新聞網報導，中國大陸外交部副部長張漢暉30日指責美國是「經濟恐怖主義」。而外交部發言人陸慷稍後說明，美方的行徑充分顯示，是美國破壞了現行國際規則，還有以世界貿易組織規則為基礎，並由國際公認的多邊貿易體系。他指出，這確實對其他國家，還有對美國自身，都帶來了嚴重損害。

而陸官媒《人民日報》29日也警告美國，別低估中方維護自身發展權益的能力，「稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器？答案並不玄奧」，並要華府認清現實，別說北京沒有事先警告。

CNN指出，每當發生嚴重衝突時，陸官媒都會動用這類重話。1962年，中方與印度爆發武裝衝突前，還有1978年爆發中越戰爭前，《人民日報》都曾說重話。而近年《人民日報》評論所關注的，則涵蓋了從台灣到貿易戰等議題。

在美中談判破裂不到1個星期後，美國5月10日便將價值2,000億美元（約6.3兆台幣）的進口陸製品關稅從10%升為 25%。如今談判陷入僵局，中美互相歸咎對方。而美國總統川普27日在訪日發表談話時，就直白地說，他「還沒準備好」達成協議。

(中時電子報)