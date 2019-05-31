陳偉殷31日擔任牛棚最後一棒，登板1.2局無責失結束了比賽，還演出帥氣接殺，但是巨人隊以3-1擊敗馬林魚。陳偉殷在第8局平手時登板，當時1出局滿壘，殷仔被敲二壘打跑回兩分(非責失)，後來連續三振兩人結束該半局。第9局陳偉殷讓巨人三上三下，自責分率降回8.55。

9局上索拉諾(Donovan Solano)第一球就打成投手前強襲球，那一球直擊陳偉殷前額，幸虧他反應夠快，縮頭的同時舉起右手接殺，獲得主場觀眾喝采。前幾天釀酒人投手傑佛瑞斯(Jeremy Jeffress)也接殺一顆頭部強襲球，還因此摔倒差點受傷。

今日砸鍋的是馬林魚中繼投手葛瑞洛(Tayron Guerrero)，他7局上登板被打成1比1平手，後來康利(Adam Conley)幫他撐完該半局。但是康利自己8局上被兩人上壘，布萊斯(Austin Brice)登板救火，不料又投出四壞球形成滿壘。

這時輪到巨人左打克勞佛(Brandon Crawford)，馬林魚緊急叫上陳偉殷，卻被克勞佛敲成平飛二壘打，跑回兩分。然後陳偉殷故意保送右打皮拉(Kevin Pillar)，仍是1出局滿壘危機。還好陳偉殷曲球連發，連續三振兩名左打者。

陳偉殷總計20球有14顆好球，被打的兩分算在康利帳上(康利敗戰投手)。康利的自責分率已經升到7.08，馬林魚可能得考慮是否把康利留在「領先組」牛棚。比較倒楣的是先發投手阿坎塔拉(Sandy Alcantara)，他6局無失分，自己打回馬林魚唯一1分，結果被葛瑞洛砸掉勝投。

(中時電子報)