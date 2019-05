關稅人發作!美國總統川普向墨西哥下手,他在剛剛發出的推特宣布,不解決非法移民 問題,美國將從6月10日起,對墨西哥輸往美國的貨品增加5%的關稅。

川普在推特表示,白宮將在稍候公佈細節。這項決定將一直實施到墨西哥解決非法移民問題。

川普的做法無疑將會讓美墨關係帶入緊張的境地。墨西哥的政治人物對於川普一直強調的,美國會建造邊牆,墨西哥會買單的說法恨之入骨。

....at which time the Tariffs will be removed. Details from the White House to follow.

(中時 )