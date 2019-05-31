網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

高雄市長韓國瑜遭受各界抹黑，聲勢卻屹立不搖。明日（6月1日），百姓自發舉辦「庶民總統贏回台灣」誓師大會，號召至少10萬人挺韓。有高雄市民秀出自己全家從左營北上的高鐵票，整整兩排共7張，表示將攜家帶眷、風雨無阻直奔凱道。韓粉看了振奮不已，激動喊跪！

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，秀出整整兩排共7張左營至桃園的高鐵車票，寫道：「五月31日先上桃園機場附近旅館住一天，6月1號送小女兒出國唸書，跟老婆、大女兒直奔台北凱達格蘭大道、風雨無阻！」

文章一出，獲得超過2600個讚與近200則留言。有網友大喊：「跪了！」

其他網友也紛紛表示：「辛苦了！6／1見」、「給你100個讚」、「勇者無懼」、「大家凱道見」、「韓家軍出動啦」、「非韓不投」、「我們一家人都會出動，大家一起站出來挺起來啊」、「風雨無阻，風雨生信心！」「果然是傳說中的：鋼鐵韓粉！」

(中時電子報)